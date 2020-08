Voertuig op verkeerde weghelft veroorzaakte ravage op N50 bij Kampen

Veel meer boetes op het water in 2019: dat belooft wat voor deze vaarrijke zomer van 2020

13:05 Er zijn in 2019 ruim drieduizend boetes op het water uitgedeeld. Veel meer dan in de jaren daarvoor. Dat belooft wat voor de cijfers van 2020, want het is nu drukker dan ooit op het water. Koploper in deze regio is Steenwijkerland waar 192 mensen bekeurd werden, maar ook de gemeente aan de Veluwestranden doen goed mee.