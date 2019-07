Voetbalclub 's-Heerenbroek heeft extra kleedkamers nodig: ‘Dames gaan niet bij mannen in’

Zo bescherm je je huisdier tegen de eikenpro­ces­sie­rups: ‘Gebruik je boerenver­stand’

17:11 De gevreesde eikenprocessierups werd drie huisdieren in Deventer fataal. Na hun aanraking met de rups moesten de twee honden en kat dit weekend worden ingeslapen. Dierenartsen buigen zich intussen over de vraag hoe baasjes hun huisdier kunnen beschermen tegen de rups. De dieren zullen immers toch buiten hun behoefte moeten doen. ,,24/7 binnenhouden is geen optie.”