Voetbalclubs in Kampen vallen samen aan in pleidooi vóór rubbergranulaat op kunstgrasveld

Video Jan de Groot (71) behoedt zoon voor failliet Intertoys in Kampen: ‘Wil mijn kinderen niet met probleem opzadelen’

23 februari Eigenlijk had Jan de Groot (71) zijn Intertoys-speelgoedwinkel aan de Oudestraat in Kampen een paar jaar geleden al over willen doen aan zijn zoon en schoondochter. Dat deed hij niet. De Groot zag de problemen bij Intertoys al aankomen en besloot zelf nog even achter het stuur te blijven staan. ,,Ik wil mijn kinderen niet met een probleem opzadelen.”