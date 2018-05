Bijna 58 jaar. Er zijn maar weinig voetballers die kunnen zeggen dat hun actieve carrière zo lang heeft geduurd. De tweeling Frits en Gerrit de Munnik (74) heeft het wél gepresteerd bij Go-Ahead Kampen, maar is onlangs gestopt. Voorgoed. ,,Je ziet ons niet meer in de sportkleren”, zegt Gerrit gevat.

Een week of zes geleden heeft de tweeling de knoop doorgehakt: ze stoppen. ,,Er is een nieuwe ploeg op komst en dan is het mooi geweest. We willen niet weer opnieuw opbouwen, hebben we met elkaar overlegd”, verklaart Gerrit. Voor voetbalclub Go-Ahead Kampen aanleiding genoeg om de tweeling zaterdag vlak voor aanvang van de wedstrijd Go-Ahead Kampen tegen Flevo Boys in het zonnetje te zetten. En wie weet volgt er later nog wel meer, meldt secretaris Jan Buitenhuis.

Volledig scherm © Foto Freddy Schinkel

Zelf vindt de tweeling de prestatie niet zo heel bijzonder. ,,Ik heb het nooit als lang ervaren”, zegt Frits nuchter. ,,Het is eigenlijk gewoon geworden. Het is een aaneenschakeling geweest van mooie momenten met het team. Go-Ahead is een fijne en fatsoenlijke club.”

Briefje

In de eerste jaren krijgen de broers een briefje op donderdagavond waarop staat in welk team en op welke positie ze spelen. Frits heeft het eerste nog gehaald en is tussentijds nog een aantal jaren actief geweest bij asv Dronten. Gerrit is naar eigen zeggen de mindere, maar is later naast voetballer tevens elftalleider geworden en heeft ook regelmatig wedstrijden gefloten. Zo’n zes of zeven keer is het duo kampioen geworden.

De laatste decennia zijn de broers onafgebroken teamgenoten. ,,Vanaf het begin hebben we een klik'', zegt Frits daarover. ,,We lopen wekelijks een kilometer of tien hard en we hebben drie keer de Elfstedentocht uitgeschaatst”, vult Gerrit aan.

Quote Fit blijven, trainen. dat is belangrijk Frits de Munnik

Dat hardlopen is misschien wel hét geheim van de tweeling om het 58 jaar lang vol te houden. ,,Fit blijven, trainen. Dat is belangrijk”, weet Frits. Broer Gerrit heeft ooit eens zijn kuitbeen gebroken, maar verder zijn de mannen zware blessures bespaard gebleven. ,,Natuurlijk, daar heb je ook geluk bij nodig.”