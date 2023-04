Vogelgroep Kampen op de bres voor ‘Waggel de huisgans’ bij gemeentehuis: ‘Eieren weghalen is gemeen’

volleybal Aan stoppen wil coach Peter Gaillard ook na vertrek bij Set Up nog niet denken: ‘Volleybal is de constante in mijn leven’

Een volgepakte tribune scandeert zijn naam, de spelers bedanken hem met een uitgebreid barbecuepakket en de anekdotes over zijn persoon vloeien talrijk. Het afscheid van Peter Gaillard bij Set Up IJsselmuiden met handhaving in de eerste divisie is er eentje door de voordeur.