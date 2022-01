Vogelgroep met grijper door Kampen om resten vuurwerk op te ruimen, samen met ‘vrouw van 6000 peuken’

Dat juist de vogelgroep het zwerfaval te lijf gaat, is heel logisch, zegt Willemien van der Stouwe. ,,We hadden laatst nog een kraai die visdraad om z’n poten had, en daarmee vast was blijven zitten aan het prikkeldraad. Uiteindelijk was-ie daarmee helemaal om het prikkeldraad gegaan. Hij heeft heel lang vastgezeten.’’ De leden van de vogelgroep hebben de kraai overgebracht naar Akka’s Ganzenparadijs in het Drentse Dalen, waar de zangvogel inmiddels weer aardig is opgeknapt.