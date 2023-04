Volgeladen auto’s, aanhangers en overal vlaggetjes en borden: deze straat in IJsselmuiden is (bijna) klaar voor de vrijmarkt

In IJsselmuiden zijn de voorbereidingen voor Koningsdag in volle gang: bij jou ook? De Stentor hoort het graag! Tover jij met Koningsdag de hele straat om in een oranje feesttent, organiseer je een nieuw evenement, of heb je andere plannen of verhalen die je wil vertellen? Via bram@destentor.nl kun je teksten, foto’s of video’s met onze redacteur Bram delen en wie weet zie je jouw bijdrage vlak voor of op Koningsdag terug bij de Stentor.!