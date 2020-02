Volkstuin tussen Dronten en Kampen moet een beetje indikken door verbreding N307

Het had niet heel veel gescheeld of Aline Thünker uit Kampen was gestopt met haar hobbytuin bij volkstuinvereniging Roggebot. Toen ze hoorde dat ze na 23 jaar van haar vaste locatie zou moeten verdwijnen voor de verbreding van de N307 naast het volkstuinencomplex, was voor haar de lol er wel even vanaf. Maar nu blijft ze, weet ze sinds een paar weken. ,,We krijgen er ook een mooi, geïmpregneerd huisje voor terug. En mijn fruitbomen worden verplaatst.''