Volkszanger Stef Ekkel uit Kampen brengt ode aan de badjuf

Hoe komt Stef Ekkel bij een liedje over de badjuffrouw?

,,Zoiets had ik nog nooit gehoord. Voor de zomer probeer ik altijd een liedje uit te brengen om het festivalseizoen mee in te gaan. In de studio proberen we dan wat leuks te verzinnen. Een leuk grappig liedje, moet het dit keer worden. Ik denk dat dat wel is gelukt, ja. Het gaat over het feit dat ik al heel lang op zwemles zit en dat ik nog steeds geen diploma heb gehaald. De clou is natuurlijk dat ik nooit in het water heb gelegen want ik ga alleen maar naar zwemles vanwege die mooie badjuf.’’