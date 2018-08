Volkszanger Stef Ekkel uit Kampen voor vierde keer vader: 'Supertrots'

Jaily kwam negen dagen na de uitgerekende datum ter wereld. De bevalling had nog wat voeten in de aarde, vertelt Ekkel. ,,De bevalling is donderdagavond begonnen en Jailey was er pas zaterdagmorgen. Ja, het heeft wel even geduurd. Ze lag niet helemaal goed. Ze was sterren aan het kijken, zeggen ze dan. Maar gelukkig bleek een keizersnede uiteindelijk niet nodig. Ze is via de natuurlijke weg gekomen.. We zijn superblij en supertrots.''