Vondst automatisch vuurwapen in Kampen jaar later nog mysterie

Het vuurwapen werd gevonden in de wijk Middenwetering in Kampen. Over de omstandigheden van de vondst, is niets bekend. Zo is niet duidelijk hoe de politie het automatische wapen op het spoor kwam. Wel maakt de politie vandaag duidelijk dat het wapen is opgegraven en vervolgens is onderzocht door de forensische opsporing. De politie doet sindsdien onderzoek naar de herkomst van het wapen, maar tot nog toe nog zonder resultaat.