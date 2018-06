Vondst middeleeuws bruggetje legt werk aan Ebbingestraat in Kampen stil

De laatste week van Heilsol­daat Aalt Fikse: hij móest wel weg uit Kampen

11:30 De verhuisdozen staan hoog opgestapeld in de woning van Aalt en Tertia Fikse. Heerlen wordt de nieuwe standplaats van het echtpaar dat jarenlang pionierde voor het Leger des Heils in Kampen en omgeving. Met nieuwe initiatieven keken ze nadrukkelijk over de gemeentegrens.