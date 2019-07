Voor de tweede keer worden probleemdrempels verwijderd uit Veilingweg in IJsselmuiden

,,Het begint al om vier uur 's nachts, soms een half uur eerder. Dan gaan lege vrachtwagens over de drempels en is het gewoon een gedonder. Je weet niet wat je hoort", zegt Lenie van Asselt op verheven stem. Zij woont pal naast de bewuste kruising. ,,Ramen trillen in de sponningen, de kopjes trillen in de kast. Het is heel erg.”