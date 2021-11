Voor derde week op rij coronaprotest in binnenstad van Kampen

Veel politie

Of dat is gelukt is onduidelijk. Wel verliep de demonstratie vanavond rustig. Ruim een uur liep de groep door het centrum van Kampen. Hoewel er veel politie op de been was, gebeurde dat in een ontspannen sfeer. De gemeente Kampen had vooraf ook geen signalen ontvangen dat het protest mogelijk uit de hand kon lopen, zoals eerder deze week wel het geval was in Zwolle.