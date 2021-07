Voor Syrische arts Obaida (52) is vaccineren méér dan een baan: ‘Nu heeft hij weer een doel’

Als hij bezig is om coronavaccins klaar te maken, stelt hij zich voor dat hij in de operatiekamer is. ,,Alles moet netjes liggen. Dat ben ik zo gewend.” Obaida Abdul Rahim (52) uit Dronten werkt bij de vaccinatielocaties van de GGD in Kampen en Zwolle en dat is voor hem geen baan, maar een geschenk. Volgens zijn vrouw Rawa heeft het hem gered van een depressie. ,,Ik help anderen en ik help mezelf.”