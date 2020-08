Voor zwembad De Steur in Kampen liggen nog alle opties open - ook sluiting

Exploitant Sportfondsen Kampen zegde per 1 mei dit jaar de huur op van het bad, maar moest rekening houden met een opzegtermijn van een half jaar waarmee de definitieve opzegging per 1 november een feit wordt. Een nieuwe, Europese aanbestedingsprocedure opstarten lukt niet in zo’n korte tijd waardoor het nog niet duidelijk is of begin november het bad nog wel open zal zijn.