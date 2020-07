Vooralsnog geen specialistisch onderzoek naar woonwagenplekken in Kampen

Burgemees­ter met comités in gesprek over zwarte piet in Kampen

2 juli Burgemeester Bort Koelewijn wil binnenkort met de sinterklaascomités in Kampen en IJsselmuiden in gesprek over zwarte piet. Tot dusver zijn die niet bereid geweest om al teveel te doen aan de verschijningsvorm van de pieterbaas en dat zou, gelet op de gevoelens in de samenleving, moeten veranderen.