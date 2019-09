Voorlopig nog geen verse koffie en koek in café Kamper bibliotheek

Schol gaf voor de zomer nog aan het liefst in september de koffiehoek weer te hebben bemenst, er liepen al gesprekken met een paar potentiële exploitanten. ,,Maar we vragen veel openingsuren, en tegelijkertijd is het lastig om de horeca hier rendabel te krijgen. Dat is niet alleen in Kampen het geval, meer bibliotheken worstelen daarmee. Dat heeft ook met de schaal en het publiek in Kampen te maken. In de bibliotheek in Zwolle bijvoorbeeld loopt zoiets anders.’’

On hold

Op welke manier en wanneer er een nieuwe exploitant zijn intrek neemt in de Stadskazerne, is dan ook nog niet bekend. ,,We moeten eerst als bestuur om tafel om te overleggen wat onze stap nu moet zijn.’’ Volgens Schol zijn er meer dingen rond de kazerne die om aandacht vragen, maar die op dit moment stil liggen. Als voorbeeld noemt ze de temperatuur in de Stadskazerne in de zomer. ,,Het is veel te warm in de bibliotheek. Ook de gemeente is nog met een aantal dingen bezig rondom de Stadskazerne, maar op dit moment staat alles in Kampen ter discussie vanwege de bezuinigingen. Het is nu nog even afwachten.’’ Bezoekers van café Paatje moeten het dus voorlopig nog even doen met een kop koffie uit de automaat.