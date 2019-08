Voormalig Kamper en Oldebroeker wethouder Veldhoen doet aangifte van ‘geleende’ sloep: ‘Ik had er nog maar drie keer mee gevaren’

Erg gemakkelijk had hij het de dieven niet gemaakt. ,,De sloep stond gestald bij mijn schoonouders in de deel van de boerderij in Oosterwolde", vertelt Veldhoen. ,,Gewoon achter gesloten deuren dus. Wel op de trailer, maar die stond op slot. Dat hebben ze doorgezaagd, om hem mee te kunnen nemen.”

Extra zuur omdat het nog een jong sloepje was en hij er nog niet echt van had kunnen genieten. ,,De sloep is drie jaar oud, maar ik heb er nooit veel mee gevaren. Geen tijd. Nu ben ik met pre-pensioen, dus had ik er vaker van kunnen genieten. Dit jaar heb ik er nog maar drie keer mee gevaren.”

Veldhoen zegt wel een vermoeden te hebben wie zijn bootje heeft meegenomen. ,,Maar dat vertel ik de politie wel, ik heb daar geen bewijs voor, maar wel een logica over bedacht.”

