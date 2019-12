Voormalige scheepskok stopt nu ook met Tweewielerhoek Reinier in Kampen

De naam Potkamp stond voor veel generaties in Kampen synoniem voor fietsen. ,,Dat zal nu wel een beetje wegebben’’, verwacht Reinier Potkamp (57) van Tweewielerhoek Reinier. Hij stopt ermee een draagt de winkel over aan medewerker Wiechel van Heerde, die er al twintig jaar werkt.

De fietsenhandelaar heeft besloten van het leven te gaan genieten en een bedrijfsopvolger met dezelfde achternaam was niet voorhanden. ,,Ik heb twee dochters, eentje is tandarts, de ander is fysiotherapeut. Dus ze zijn wel handig, maar niet met fietsen.’’

Scheepskok

Potkamp begon in 1988 zijn fietsenwinkel op de hoek van de Graafschap en Bregittenstraat, na een paar jaar bij zijn vader in de Oudestraat aan de slag te zijn geweest. En er was nog een korte carrière als scheepskok. ,,Ik vond het werk en de zeevaart heel leuk, maar ik was altijd hondsberoerd. Zo gauw ik de kust zag, was het over.’’

In 1988 nam hij daarom de al bestaande fietsenwinkel van Potkamp over aan de Graafschap, genoemd naar verre familie die ook al in de fietsenhandel zat. ,,Maar het was een beetje een verlopen zaak. Daar wilde ik niet mee geassocieerd worden.’’ Inschrijven van zijn bedrijf bij de Kamer van Koophandel als Tweewielerhoek bleek te algemeen en dus voegde hij zijn voornaam eraan toe: Tweewielerhoek Reinier.

Hoofdkleuren

Mooie jaren volgden met veel ontwikkelingen op fietsgebied. ,,Groen, blauw en zwart waren de drie hoofdkleuren toen ik begon’’, meldt Potkamp. De fietsen in zijn winkel vertonen nu alle kleuren van de regenboog. Later kwamen de mountainbikes, en weer later de E-bikes.

Wat blijft: de Kampenaar die op zoek is naar een fatsoenlijk rijwiel. ,,De Kampenaar wil een goeie fiets voor een goeie prijs’', weet hij dankzij meer dan dertig jaar ervaring op deze plek.

Eerbetoon

Vanaf 1 januari neemt Wiechel van Heerde de fietshandel over, met voorlopig nog wel de vertrouwde naam Tweewielerhoek Reinier op de gevel. ,,Als een soort eerbetoon’’, verklaart Van Heerde, doelend op zijn huidige baas en toekomstige collega. Want die zal zich af en toe nog wel eens laten zien in de naar hem genoemde fietsenwinkel weet hij nu al. ,,Ik heb me al ingeschreven als ZZP’er.’’