Voormalige zwembadlocatie wordt tijdelijke loungeplek voor Kamper jeugd

In de afgelopen periode nam de gemeente op verschillende plekken in Kampen maatregelen om overlast door jeugd tegen te gaan. Zo werd de landtong Seveningen afgesloten nadat er klachten waren over grote groepen jongeren die daar samenkwamen, en slaags met elkaar raakten. Later zijn ook de strandjes langs de IJssel na 21.00 uur 's avonds als verboden gebied bestempeld.

Pannakooi

,,We denken als gemeente al langer na over alternatieven voor jongeren’’, laat gemeentewoordvoerder Henrica de Vries weten. ,,Toen we van deze subsidie hoorden, kwamen wat ideeën bij elkaar. Van een stadsstrand naar een ParkLounge voor en door jongeren. En het terrein is groot genoeg, we kunnen verschillende hoekjes maken zodat ook volwassenen welkom zijn. We gaan er in ieder geval een pannakooi neerzetten, en we zijn benieuwd met wat voor ideeën de jongeren zelf nog komen.’’