Vooruitziende zussen drijven winkel aan de Nieuwe Markt in Kampen

Vooruitzicht; onder die noemer drijven zussen Cilia de Jong (60) en Regien de Vries (63) sinds deze week officieel hun delicatessen en 'upgrade'-winkel aan de Nieuwe Markt. Op nummer zestien, ook wel bekend als het pand met het erkertje pal tegenover de Stadsgehoorzaal.

,,Gelukkig staan er niet altijd auto's voor de winkel, we zijn het laatste deel van deze parkeerplaats dat vol komt te staan'', weet Cilia de Jong. Zij was het die ongeveer een jaar geleden samen met haar man het pand kocht, op zoek naar een meer centrale plek in het land om haar cursussen en workshops op onderwijsgebied te gaan geven. ,,En niet meer door het hele land''.

Zij en ook zus Regien zijn afkomstig uit het onderwijs, met als verschil dat Regien niet langer actief is in die branche. Wel op het gebied van upgraden; tassen gemaakt van afgedankte banners en overbodige lappen leer uit de leerfabriek trekken de aandacht in het grondig verbouwde pand aan de Nieuwe Markt. Ook opvallend; de lampen gemaakt van fietsonderdelen, zoals versnellingsnaven en de in 3D-geprinte lampenkappen aan het plafond. ,,Ik kom zelf uit de Achterhoek'', vertelt Regien. ,,En we stonden al vaak met onze producten op de markt in de regio Arnhem. Maar daar is al zoveel op het gebied van design'', blikt ze rond in de winkel die ze nu samen met haar zus runt. ,,Daar zou ik dit niet aandurven, daar zou het niet eens opvallen.''

Hier in Kampen valt de winkel wél op, sterker nog; hoewel nog maar nauwelijks geopend lijkt het nu al de zoete inval voor de buurt in de winkel. Zo komt een medewerkster van hotel Van Dijk aan de IJsselkade langs met een aardigheidje; een volle zak met jampotjes die de hotelgasten gebruiken bij het ontbijt. ,,Had ik om gevraagd'', lacht Regien de Vries om dat cadeautje. ,,Ik ben daar laatst brutaal naar binnen gelopen en gevraagd of ze die hadden. Bleek dat ze die gewoon weggooien maar door hun formaat zijn ze prima geschikt om er op honing gebaseerde zalf in te doen, die krijg ik weer van een imker uit de buurt.''

En zo vullen de schappen in de winkel zich ongemerkt meer en meer, maar niet alles hoeft van de beide 'winkelzussen' te worden verkocht in hun winkel. ,,Dat is het mooie van onze droom; het hoeft ook niet allemaal meer zo nodig'', is hun verklaring voor die relaxte houding. De verdeling tussen de beide zussen is duidelijk; Cilia is het meer zakelijke deel van de onderneming. Regien de creatieveling. Het vooruitzicht van 'Vooruitzicht'? Cilia de Jong hoopt dat de winkel - ondanks het feit dat die niet in het winkelloopje van de gemiddelde Kampenaar zit- over een jaar kan uitgroeien tot een vaste plek. ,,We zijn op donderdag en vrijdag geopend'', blikt ze voorzichtig vooruit. ,,Ik hoop dat het zo is dat ik hier voortaan op vrijdagmiddag om een uur of vier, half vijf een flesje wijn kan opentrekken en dat mensen dan even langskomen voor iets lekkers.''