Vos gespot in binnenstad Kampen: ‘Dat beestje hoort daar niet’

,,Ik reed over de stadsbrug in Kampen en precies in de bocht in de haven dacht ik dat ik een kat zag. Ik kwam wat dichterbij, maar het was wel een een hele rare kat. Toen viel het kwartje: het was een vos.” Randy van den Brink kwam het dier gisteren tegen terwijl hij met zijn auto door Kampen reed. ,,Er stonden veel auto’s achter me, dus ik heb een rondje gereden en ben daarna eventjes stil gaan staan. Hij stond op een meter afstand en keek me aan.”