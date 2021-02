Vrachtwagen met aardappelen eindigt tegen vangrail: N50 op slot

Gemeente adviseerde krakers in Kampen te vertrekken tijdens sneeuw­storm

9 februari De gemeente Kampen heeft de krakers in de zogenaamde ‘directeurswoning’ aan de Boven Havenstraat afgelopen weekend geadviseerd te vertrekken, in verband met de bouwvallige staat van de panden. ,,We hebben ze een brief gestuurd met dat advies, en laten weten dat als ze erin zouden blijven, dat ze dat voor eigen risico zouden doen’’, aldus burgemeester Bort Koelewijn.