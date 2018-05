Vrachtwagen op Ramspolbrug omver geblazen: 7 km file

Kinderboek Carry Slee met illustra­ties Iris Boter uit Kampen

30 april Onbevangen tekenen zoals haar tienerdochter, nee, dat doet Iris Boter eigenlijk nooit meer. Alleen in opdracht maakt ze illustraties, bij eigen verhalen of die van een ander. Binnenkort mag ze aan de slag met een kinderboek van bestsellerschrijver Carry Slee. ,,Dat is zo gaaf'', zegt ze. ,,In de boekwinkel ligt straks een stapel boeken waarop mijn naam staat naast die van een zo groot iemand als Carry Slee.''