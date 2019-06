Vrachtwagens moeten kilometers omrijden door zwakke bruggen in IJsselmuiden

Analyse Politiek in spagaat om boodschap­pen doen op zondag in Kampen

12 juni Tijden veranderen. Ook in Kampen. Het aantal voor- en tegenstanders van zondagsopenstelling is in evenwicht. In de discussie over boodschappen doen op zondag plaatst het raadsleden voor een dilemma. Met welk besluit doe je tegenwoordig recht aan de meningen?