Vrees van gezin in Kampen bewaarheid: brandstichting nadat ex-vriend dochter stalkte

Met bandje om naar bandjes­avond in Kampen: ‘Veel vaccina­ties gezet’

Voor het eerst in lange tijd werd er zaterdagavond weer een ‘bandjesavond’ gehouden in de Kamper binnenstad. Een traditie die even weg was door corona, en ook deze editie was er eentje die nog wel de sporen droeg van de pandemie. Maar wie een bandje had én een ID-bewijs, kon ook naar de bandjes. Net als de burgemeester.

31 oktober