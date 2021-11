Vrees voor chaotische drukte in Kampen ondanks terugkeer van anderhalvemeterregel

Kamper uitvinder en kunstenaar Johann van den Noort (81) overleden: ‘Nederland­se Leonardo da Vinci’

Uitvinder, kunstenaar en autoverkoper Johann van den Noort uit Kampen is zondag op 81-jarige leeftijd overleden. Hij was al enige tijd ziek. Van den Noort werd onder meer bekend door de beweegbare waterkering, een uitvinding die hij deed in februari 1995, toen Kampen dreigde te overstromen en de genie was uitgerukt om de dijken met zandzakken te verhogen.

