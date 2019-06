Vreugde in Regio Zwolle door bredere sluizen Afsluitdijk, maar op de voordelen is het nog járen wachten

Een van de bedrijven dat wil investeren is Hoeben Metalen. Voor 5 miljoen euro wordt in de Kamper Zuiderzeehaven een tweede hellingbaan aangelegd en extra kranen gebouwd voor de sloop van schepen. ,,We kunnen meer en grotere schepen aan en boven land slopen, dat is milieuvriendelijker", legt medewerker Christian Steenhuis uit. Hoeveel extra banen levert het op? ,,We gaan groeien. Maar de plannen moeten nog uitgewerkt worden.”