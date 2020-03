Vriendengroep gaat ouderen in Kampen helpen met boodschappen

„Ik heb zelf gelukkig al mijn opa’s en oma’s nog”, zegt Van Halm, „maar die zijn al dik in de tachtig. En mijn schoonvader is redelijk ziek en ook 70. Dat soort mensen moeten niet meer de supermarkt in, dacht ik. Zo is het een beetje gaan rollen. Die mensen moeten geholpen worden. Veel ouderen hebben niet de kennis om online te bestellen.”

Volledig scherm Simon van Halm © Simon van Halm

Als dertiger verwacht Van Halm wel tegen een stootje te kunnen. „Wij zijn minder vatbaar. En je moet het ook zo zien: als de mensen in de supermarkt allemaal aan het hamsteren zijn, dan worden die kwetsbare ouderen daar ook niet echt vrolijk van. Ik verplaats me in hun situatie: als ik zo oud zo zijn zou ik ook geholpen willen worden, lijkt me.”

Vriendengroep

Van Halm bracht zijn idee ook in de app van zijn vriendengroep. Zo’n dertien makkers die elkaar nog kennen van de voetbalclub Go Ahead. En hij vond onmiddellijk gehoor. „We kennen elkaar al zo’n twintig jaar. Twee keer per jaar doen we nog een uitje. Ook als er iets gedaan moet worden of nodig is dan zijn we er nog altijd voor elkaar.”

Ook anderen haken inmiddels aan bij zijn initiatief. „Ik krijg steeds meer aanmeldingen van mensen die willen helpen. Het zijn er nu al zo’n veertig en die heb ik opgedeeld in wijken. Alle aanvragen die binnen komen zet ik naar hen door. Er zijn nu twee ouderen die er al gebruik van maken, in de Flevowijk en op West.”

Quote help mensen die het moeilijk hebben of die eigenlijk niet meer naar buiten moeten. Simon van Halm

Zelf is Van Halm nog gewoon aan het werk, als accountmanager bij een magazijninrichter. Overdag heeft hij daardoor weinig tijd. „Gelukkig meldde zich vanochtend Anouk Hamer. Zij pakt het nu ook op. En mijn ouders, die ook al veel doen voor ouderen via De Zonnebloem, helpen ook al. Ik denk dat het wel nodig is ook, gewoon.”

Oproep

Hoeveel ouderen via hem en zijn vriendengroep kunnen worden geholpen weet Van Halm niet. Hij neemt het zoals het komt. Wat volgens hem helpt is dat er meer van dit soort initiatieven komen. „En dat is prima. Hoe meer hoe beter, het hoeft allemaal niet via mij te lopen hoor, echt niet. Het is meer een oproep aan iedereen: help mensen die het moeilijk hebben of die eigenlijk niet meer naar buiten moeten.”

Ouderen boven de 65 jaar die een beroep willen doen op de vriendengroep kunnen contact opnemen met Anouk Hamer (06-57577571) of Simon van Halm (06-28499240)