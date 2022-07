Vriendengroep nam twee broers te grazen tijdens carbidschieten in Kampen, rechter geeft taakstraffen

Twee protestboe­ren blijven twee weken langer in de cel; rest mag of is naar huis

Twee protestboeren moeten van de rechter-commissaris veertien dagen in de cel blijven. Het gaat om een man uit Kootwijkerbroek en een man uit Harskamp. Beiden zouden op een politievoertuig zijn ingereden. Vandaag werden vijf zaken behandeld die in de ogen van het Openbaar Ministerie zo ernstig zijn dat verlenging van voorarrest nodig is. Van drie van de vijf verdachten zegt de rechtbank dat dat niet hoeft.

17:13