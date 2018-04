Vrijheid lonkt voor de man die Maartje Pieck (15) ombracht

De Zwolse rechtbank beslist vandaag of de tbs-maatregel voor de moordenaar van Maartje Pieck wordt beëindigd. Vorig jaar werd die maatregel vanwege de vooruitgang bij de dader met één jaar verlengd, in plaats van twee jaar.

Advocaat Wim Anker gaf na afloop van die zitting aan dit jaar opnieuw om de voorwaardelijke beëindiging van de tbs te vragen voor zijn cliënt, de inmiddels 55-jarige Jan H.. Of hij dat daadwerkelijk heeft gedaan, wil Anker niet zeggen. ,,Ons kantoorbeleid is dat we voorafgaand aan een openbare zitting niets zeggen over de zaak. Er is namelijk maar een podium en dat is de rechtbank’’, aldus Wim Anker.

Folders

De moord was in 2000. De vijftienjarige Maartje Pieck bezorgde folders in de buurt van haar huis en werd door de nu 55-jarige Jan H. verkracht en vermoord. Haar naakte lichaam werd in een bos teruggevonden. H. kreeg vijftien jaar cel en tbs opgelegd. Zijn tbs-behandeling begon in 2007, inmiddels gaat hij met onbegeleid verlof en had hij een baantje buiten de kliniek. De familie houdt er ernstig rekening mee dat de moordenaar van hun dochter binnenkort een vrij man is.

Moeilijke dag

,,Het wordt een moeilijke dag. Opnieuw. Je bent nooit klaar voor de dag dat de moordenaar van je kind vrijkomt’’, zegt Mieke Pieck, de moeder van Maartje, tijdens een interview met deze krant.

De impact van vrijlating is groot voor nabestaanden van de slachtoffers. Uit het onlangs verschenen boek 'Een schaduw levenslang' blijkt hoe zwaar ze het hebben en hoe moeilijk het is door te gaan met hun leven. Het boek was aanleiding voor een debat in de Tweede Kamer, half maart, over de positie van slachtoffers van nabestaanden in het strafrecht.