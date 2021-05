Vrijspraak voor bestuurder na dodelijk grasmaaierongeluk in Kampen waarbij Fleur (6) overleed

De rechtbank heeft vanmiddag de bestuurder van de grasmaaier die een dodelijk ongeluk veroorzaakte in Kampen , waarbij de 6-jarige Fleur overleed, vrijgesproken. Op woensdag 12 september kwam het meisje tijdens het buitenspelen in het speelkwartier op basisschool Villa Nova onder de grasmaaier terecht toen de bestuurder hiervan achteruit reed.

De gemeentewerker uit Kampen was bezig met het maaien van het gras en waarschuwde de kinderen om tijdens het maaien van het gras af te blijven. Hij checkte de omgeving volgens de gemeente en ging weer verder met maaien, maar zag hierbij de 6-jarige Fleur over het hoofd. Fleur werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht waar ze na vijf dagen overleed. De 29-jarige gemeentewerker werd aangehouden

De rechtbank Overijssel oordeelt dat er geen sprake is van ‘verwijtbare onvoorzichtigheid’ toen hij met de maaier - een kleine tractor - achteruit reed. De man had even daarvoor geclaxonneerd en met gebaren spelende kinderen weggestuurd. Voordat hij achteruit reed keek de man over zijn schouder, maar zag het meisje over het hoofd.

De toen 19-jarige man maaide als stagiair op 12 september 2018 in opdracht van de gemeente Kampen een groot grasveld in de buurt van de basisschool maaien. Bij aanvang waren er nog geen kinderen op het grasveld, maar al vrij snel werd het pauze en stroomden 58 kinderen naar buiten. De leerlingen stonden onder toezicht van drie leerkrachten en verspreidden zich over het grasveld.

Bestuurder had uit moeten stappen

Het ongeluk had volgens de rechtbank mogelijk voorkomen kunnen worden met de kennis van nu. De officier van justitie had aangegeven dat de bestuurder uit had moeten stappen en de kinderen en leerkrachten had moeten waarschuwen en de kinderen continu in het vizier moeten houden, maar dit was ten tijde van het ongeval nog niet gebruikelijk. Er waren geen geschreven of ongeschreven regels voor het maaien in de buurt van kinderen.

De bestuurder valt ook niets te verwijten volgens de rechtbank omdat hem over het maaien in de buurt van kinderen tijdens zijn opleiding niets was verteld. Het is volgens de rechtbank daarom niet redelijk om dit van een gemiddelde grasmaaierbestuurder te verwachten.

De rechtbank verwijt de man wel dat hij niet in zijn spiegels bleef kijken toen hij achteruit reed, maar mogelijk had het ongeluk toen ook niet voorkomen kunnen worden. De grasmaaier heeft namelijk een grote dode hoek en uit onderzoek bleef onduidelijk waar het meisje zich bevond ten opzichte van de grasmaaier.

