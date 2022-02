Vrijwillige chauffeurs Djoerd en Gert rijden eerste ritje op nieuwe buurtbus door Kampen: ‘De rechterspiegel zit er nog aan!’

Bedenker: Stadsbus met vrijwilli­gers nog steeds een goede optie voor Kampen

Het idee om de stadsbusdienst in Kampen deels met vrijwilligers uit te voeren als een buurtbusproject zou nog steeds een goede oplossing zijn voor het gebrekkige openbaar vervoer in de stad. Dat vindt Roy Dekker, een van de bedenkers van het plan uit 2018, dat door de gemeente nu opnieuw onder de aandacht van de provincie wordt gebracht. „Juist nu is het weer actueel, want het sluit goed aan bij wat de provincie nu nodig heeft.”

