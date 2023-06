Vrijwilligers omarmen nu toch de komst van de kogge naar ‘hun’ werf in Kampen: ‘voorbij laten varen mag niet gebeuren’

indebuurt.nl Deze putdeksels met 'Almelo' erop in hartje Zwolle zijn al minstens 50 jaar oud

In diverse dorpen en steden in Nederland liggen putdeksels met ‘Almelo’ erop. Zo ook in het centrum van Zwolle. Voor sommigen zijn ze een collector’s item, want ze worden al tientallen jaren niet meer gemaakt. Dit is het verhaal achter de putdeksels van de Twentse stad.