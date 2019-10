Vrijwilligers prikken 30 zakken met afval bij elkaar langs IJssel in Kampen

De laatste race van motorcou­reur Albert Bosch uit IJsselmui­den

26 oktober In zijn jonge jaren reed Albert Bosch tussen Boet van Dulmen, Jack Middelburg en Wil Hartog, grote namen in historie van de Nederlandse motorsport. Wat hij daarvoor moest doen en laten, weten maar weinig mensen in zijn huidige omgeving. Daarom geeft de voormalige wegracer een lezing, eenmalig. Over motorsport op hoog niveau in een tijd die niet te vergelijken is met nu.