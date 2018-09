Vrijwilligers van KEI-brigade beginnen aan laatste stormseizoen

poll Alle ziekenhui­zen in deze regio willen sigaret definitief verbannen van hun terrein

5 september Ziekenhuizen in deze regio onderzoeken of zij hun complete terrein volledig rookvrij maken. Bij Isala in Zwolle en Meppel geldt sinds 1 september een rookverbod. Niet alleen binnen, maar ook op het ziekenhuisterrein buiten.