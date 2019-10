Vrijwilligers werf je in Kampen tegenwoordig met een festival

Stage lopen bij je toekomstige vrijwilligerswerk. Het is een nieuwe manier voor het werven van vrijwilligers die op 30 november in Kampen wordt uitgeprobeerd. Met een ‘Snuffelstagefestival’. De nood is hoog bij veel organisaties, zegt Frank Rooseboom, verenigingsondersteuner bij Welzijn Kampen. „We zijn allerlei nieuwe manieren aan het bedenken om mensen warm te maken voor vrijwilligerswerk.”

De meer dan honderd openstaande vacatures in de vrijwilligers vacaturebank van de welzijnsorganisatie illustreren hoe groot de behoefte in Kampen is. De vele verenigingen en stichtingen in de stad zijn voor hun voortbestaan afhankelijk van de inzet van vrijwilligers. Naar schatting zijn er zo’n zevenduizend actief.

Tekort

Overal in het land wordt het tekort aan vrijwilligers gevoeld. Al jaren – en het wordt steeds erger. „Vooral voor bestuurlijke functies is het heel lastig om mensen te vinden, laat staan goede mensen”, zegt Rooseboom. „Men wil tegenwoordig het liefst projectmatige dingen, met een begin en een eind. Het past bij de consumptiemaatschappij. Alles is kortdurend.”

Ook het oude adagium dat je wat over moest hebben voor je club werkt tegenwoordig niet meer. Er zijn nu heel andere motivaties om eventueel vrijwilligerswerk te gaan doen. „Er zijn mensen die zingeving zoeken, iets voor een ander of voor de maatschappij willen doen. Maar er zijn er ook die willen er iets voor terug. Een ervaring, of voor het cv. Daar moet je in je communicatie rekening mee houden.”

Oude garde

Vooral verenigingen drijven volgens Rooseboom nu nog vaak op een oude garde van vrijwilligers die inzet voor de club vanuit de opvoeding hebben meegekregen. „Die gaan door totdat ze niet meer kunnen. Als ze omvallen stort meteen ook de organisatie in elkaar. Dat is dus niet gezond voor de toekomst.”

Gesprek

Verenigingen met een gebrek aan vrijwilligers zouden in gesprek moeten gaan met hun leden, meent Rooseboom. „Als ze niet willen moet je je afvragen of je nog wel wilt blijven bestaan”, zegt hij. Rooseboom voorziet een toekomst waarin de vereniging als structuur zal veranderen. „Je moet eigenlijk weer even beginnen op nul. Kijken naar wat willen we en wat is daar voor nodig. Dan zou je kunnen uitkomen op een vereniging zonder bestuur. Waarin ieder lid zelfvoorzienend en verantwoordelijk is. Want mensen willen wel iets doen, maar dan gekoppeld aan de eigen inspanning. Dus wel activiteiten op zaterdagochtend rondom het eigen team, maar niet ’s middags nog eens terug komen om achter de bar te gaan staan.”

Voetballen

In Engeland zijn al de eerste voetbalclubs te vinden zonder traditionele structuur, weet Rooseboom. Daar staat iedereen met elkaar in contact via een appgroep. „Als ze tegen elkaar willen voetballen regelen ze dat via de app. Daar is geen vereniging meer voor nodig. Mensen willen wel een balletje trappen, maar niet de rompslomp er omheen. De KNVB heeft die app alvast gekocht.”

Rooseboom hoopt en verwacht dat een stage kandidaten sneller over de streep trekt. „Ze kunnen meteen meedoen, zodat ze goed kunnen beoordelen of ze het wat vinden. Na een uurtje weet je dat wel. Dat werkt beter dan een foldertje meenemen. Daar hoor je vaak niets meer op.”

Als het een succes wordt, vindt er voortaan jaarlijks een snuffelstagefestival plaats.