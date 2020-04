Vrijwilligers zetten al 500 mondkapjes voor Kamper zorg in elkaar

Onderzoek Tussen­stand: 78% geeft privacy graag op voor co­vid-app. En jij?

12:21 Het kabinet wil verspreiding van het coronavirus monitoren via een app. Er wordt gekeken naar apps waarmee in China en Oostenrijk al ervaring is opgedaan. Idee is dat de app mensen waarschuwt die in de buurt zijn geweest bij een besmet persoon. De Stentor peilt de mening van het publiek. Een tussenstand bij 2300 reacties is: 78% geeft zijn privacy graag op voor de bestrijding van het virus. Laat hier onder je mening achter.