Vrijwilligersprijs voor Kamper Voedselbank

Voedselbank Kampen kreeg woensdagavond de prijs tijdens de beurs Tohosepate waar maatschappelijke organisaties en ondernemers diensten en kennis kunnen ruilen. Het gaat om wisseltrofee en een bedrag van 500 euro. Vrijwilligers van de Voedselbank halen dagelijks producten bij supermarkten en bedrijven in de polder en tuinbouwgebied de Koekoek. De oogst wordt uitgezocht, gesorteerd en verpakt in kratten. Twee keer per week delen ze pakketten uit, al tien jaar lang. Volgens de jury van de Vrijwilligersprijs 'een behoorlijke belasting voor een sterk vergrijzende groep vrijwilligers'. ,,Er komt ook nog een ander soort van belasting bij, namelijk het beoordelen van de aanvragen van een voedselpakket.''

Jan van Lange en vrijwilligers van de Vijverhof waren dit jaar ook genomineerd. Van Langen is zeven per week in touw als vrijwilliger, hij luidt onder meer klokken, helpt in het Ikonenmuseum en is koster. Vrijwilligers van de Vijverhof staan klaar voor nieuwe bewoners, helpen in het restaurant van het woonzorgcentrum en organiseren allerlei activiteiten.