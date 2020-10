Vroege vuurwerkoverlast in IJsselmuiden?

Verschillende mensen in IJsselmuiden hoorden woensdagavond harde knallen in het dorp, mogelijk afkomstig van illegaal vuurwerk. Bij de politie werd melding gedaan van een lawinepijl die aan een lantaarnpaal zou zijn geknoopt.

Delen per e-mail

,,We hebben helaas geen personen meer aangetroffen en hebben dan ook geen aanhoudingen verricht’’, zegt politiewoordvoerder Sven Strijbosch. ,,Naarmate oud en nieuw dichterbij komt, merken we dat het aantal meldingen van vuurwerkoverlast weer toeneemt. We zitten er bovenop, maar staan er helaas niet altijd naast. Alerte melders zoals gisteravond (woensdagavond-red), helpen wel enorm bij de aanpak. Blijven melden helpt dus, al kunnen we niet altijd iemand aanhouden.’’

Ook op de website 'watwasdieknal.nl’ wordt melding gemaakt van drie knallen, tussen 21.00 uur en 22.00 uur 's avonds. Het blijft niet alleen bij woensdag, ook op zondag, maandag en dinsdag worden verschillende knallen gemeld via de site. Sommige midden in de nacht, anderen in de avond.

Strijbosch benadrukt dat er fikse straffen staan op het in bezit hebben of afsteken van illegaal vuurwerk en dat er een strafblad kan volgen. ,,Daarnaast is het vuurwerk gewoon levensgevaarlijk en heeft het voor ons als politie hoge prioriteit.’’

Of er schade aan de lantaarnpaal of elders is ontstaan door illegaal vuurwerk, kon de gemeente Kampen gisteren nog niet zeggen.