Vrouw (76) uit Kampen slachtoffer van fraude door ‘bankmedewerker’: duizenden euro’s van rekening gepind

Was dit de laatste? Wacker overtuigt opnieuw, Heino beleeft frustreren­de middag en Diepenveen wint de clash der middenmo­ters

Of onze amateurclubs in het restant van dit kalenderjaar nog in actie komen? Dat zal moeten blijken. Mocht dat niet het geval zijn, hebben de zondagclubs er in ieder geval alles aan gedaan om er een gedenkwaardige laatste speeldag van 2021 van te maken. Dat geldt vooral voor het nog altijd ongeslagen Wacker, dat veel te sterk was voor Zandhuizen. Ook Loenermark beleefde een eenvoudige middag, terwijl Heino en Heeten hun thuiswedstrijd anders hadden voorgesteld.

28 november