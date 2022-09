Vrouw (86) uit Kampen wordt wakker van inbrekers in haar slaapkamer (en is nu haar spaargeld kwijt)

Een 86-jarige inwoonster van Kampen is vorige maand in het holst van de nacht overvallen. Daarbij zijn haar handtas en al haar spaargeld gestolen. De overvallers waren gericht op zoek naar het geld, terwijl aan de buitenzijde van het huis niets bijzonders te zien was.

Dat werd duidelijk uit beelden van Opsporing Verzocht. De politie doet een oproep omdat van de daders elk spoor ontbreekt. De politie heeft maar een gering aantal sporen en geen beeldmateriaal. Het is zelfs, doordat het slachtoffer heel erg geschrokken en in de war was, niet helemaal zeker of het om één of daadwerkelijk om twee overvallers ging. De politie hoopt dat er alsnog mensen zijn die in de nacht van zaterdag op zondag 20 op 21 augustus iets geks hebben gezien in de Flevowijk in Kampen.

Raam geforceerd

De vrouw werd in haar woning aan de Leeghwaterstraat overvallen. Ze was rond 22 uur naar bed gegaan, vertelde haar dochter in de oproep. Rond half drie is een raam aan de achterzijde geforceerd. Het is niet helemaal duidelijk of er 1 of 2 overvallers waren. De mannen waren al op de slaapkamer van de dame toen ze wakker werd.

Volledig scherm Het gangetje naar de acherzijde van de woning. © Politie

Ze was zo bang dat ze zich in eerste instantie stil hield, maar toen ze in paniek begon te gillen heeft de buurvrouw de politie gebeld. De dochter van het slachtoffer vertelt dat haar moeder een zeer druk baasje was tot de overval. ,,Ze zwemt en wandelt met een vriendin.” Maar nu gaat de vrouw hard achteruit en is verward. De dochter snapt niet hoe de overvallers dat een ander mens aan kunnen doen.

Videobeelden?

De politie hoopt dat er toch ergens nog videobeelden zijn. En in de buurt is rond die tijd een groepje mensen gezien door een getuigen. ,,Wellicht mensen die uit zijn geweest en ook iets gezien hebben", besluit woordvoerder Chantal Westerhoff in de uitzending.

Volledig scherm Aan de achterzijde werd een raam geforceerd. © Politie

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.