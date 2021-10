Vrouw met eetstoornis steelt laxeermiddel uit supermarkt in Kampen: ‘Ik was een zombie in die tijd, was destructief’

Julian Veldman uit Kampen kan zijn eerste wereldti­tel zijspan­cross grijpen: bloedstol­len­de ontknoping in Oss

11:22 Julian Veldman uit Kampen kan zondag voor het eerst in zijn carrière wereldkampioen zijspancross worden. Maar aangezien de toppers elkaar op de hielen zitten, kan hij ook zomaar op de laagste trede van het eindpodium belanden. ,,Dit is ongekend. Zo als het nu is, is het nog nooit geweest.”