Vrouw vliegt op N50 bij Ens meerdere keren over de kop

Coronapro­ble­men horeca Kampen zijn juist buíten de kroegen groot

12 september Niet in, maar juist buiten de horecazaken in de Kamper binnenstad doen zich problemen voor met het naleven van coronaregels. ,,Een gekkenhuis", zegt Marcel van Veen van Barbaars over de situatie op stapavonden als vrijdag- en zaterdagavond.