Vrouw wilde zoon zien en zorgde voor onrust op school in Kampen: twee weken voorwaardelijk cel

Ze vond het ‘onverteerbaar’ dat haar zoon bij haar was weggenomen. En bleef naar zijn school in Kampen komen in de hoop hem te zien, ondanks een gebiedsverbod. Vrijdag stond ze voor de rechter.

Meerdere keren is de geboren Afrikaanse (33) weggestuurd en aangehouden bij de Wegwijzer, de basisschool van haar 9-jarige zoon. Ze belde aan, stond op het schoolplein terwijl de lessen aan de gang waren, zorgde voor onrust onder leerlingen, ouders en leraren. De vrouw, die nu in Kampen woont, wilde haar zoon zien die tegen haar wil is ondergebracht in een pleeggezin. ‘Onverteerbaar’ vindt ze dit, zei haar raadsvrouw vrijdag.

Bijzonder is dat haar zoon nu, in de woorden van de advocate, ‘om de hoek’ woont. En hij zit nog op dezelfde school. De vrouw hoeft niet ver te lopen om hem te zien. Ze begrijpt inmiddels dat ze niet in de buurt van de school mag komen - er is haar meerdere keren een gebiedsverbod opgelegd - ze snapt alleen niet waaróm.

De Kampense heeft psychische problemen. ,,Vermoedelijk een lichte verstandelijke beperking’’, zei haar raadsvrouw. Ze kan zeer onrustig zijn, schrijft haar naam soms verkeerd en moest tijdens de zitting haar geboortedatum opzoeken. Ze weigert zich te laten onderzoeken.

Hinderlijk

,,Ik kan me voorstellen dat het hinderlijk is dat ze bij school staat’’, zei haar advocate. Toch pleitte ze voor vrijspraak. De gebiedsverboden zijn niet uitgereikt in Edo, de moedertaal van de vrouw (tevens een staat in Nigeria). Kortom, wilde de raadsvrouw maar zeggen, de 33-jarige (die werd bijgestaan door een tolk) kón aanvankelijk niet weten wat er van haar werd verwacht. Verder werd het terrein van de school niet beschreven in gebiedsverbod - het was niet duidelijk waar ze wel en niet mocht komen.