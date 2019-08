Vuur in de jarige Broederband Kampen heviger dan ooit

Het had weinig gescheeld of muziekvereniging De Broederband in Kampen had niet meer bestaan als zelfstandige vereniging. Het zoveelste slachtoffer van de landelijk tanende belangstelling voor de amateur blaasmuziek. Maar een afgeketste fusie met zustervereniging Stedelijk Orkest in 2014 wakkerde het vuur in de vereniging heviger aan dan ooit. Met resultaat. Dit jaar viert De Broederband haar 125-jarig bestaan, als oudste amateurmuziekvereniging van Kampen.

De eerste regels van het clublied van het orkest – “Jongens, vocht oe umblad an, want doar kump De Broederband an’ – herinnert nog aan de afkomst van het orkest. Het begon op 9 augustus 1894 als een vrijetijdsorkest dat louter uit sigarenmakers bestond. Weliswaar is het Stedelijk Orkest, dat op een steenworp afstand van De Broederband repeteert, ouder. Maar dat begon zijn bestaan als een beroepsorkest.

Een kleine 40 leden telt het harmonieorkest inmiddels weer. Dat waren er vijf jaar geleden ongeveer de helft. Golfbewegingen in het verenigingsleven zijn van alle tijden, maar in 2014 was de situatie toch wel precair, herinnert voorzitter Jessica van Dijk zich. „We hadden nog maar zo’n 20 man in het orkest. Als er mensen ziek waren of moesten werken vielen er gaten. De repetities waren niet meer leuk – en dat is toch wel een voorwaarde.”

Majorettes

Ook de jaren daarvoor waren al een worsteling geweest. „We waren al onze majorettes al kwijtgeraakt. Op het hoogtepunt hadden we er zo’n 70”, zegt Van Dijk. Ook bij het tamboerkorps ging het bergafwaarts. Zodoende viel zo’n 15 jaar geleden al de term ‘omnivereniging’, waarmee De Broederband in feite weer voor de muziek uit ging.

„We dachten: hoe kunnen we mensen binden aan de club. Door ze te laten doen wat ze het liefst willen doen. We hebben onze leden de vrijheid gegeven zijsprongen te maken. Zo ontstonden onder meer een saxofoonkwartet, een clarinet choir, en een koperensemble. En de tamboers gingen als Brobando verder, een Braziliaans slagwerkensemble. Nog wel onder de vlag van de vereniging overigens, maar het kan zich zelfstandig profileren.”

Volledig scherm Het oorspronkelijke vaandel van De Broederband. © Foto Freddy Schinkel

Diversiteit

„Als we wilden overleven moesten we gaan ingrijpen. Daarom hebben we diversiteit binnen de club aangebracht”, zegt oud-voorzitter Rico Doorn. „Het heeft destijds niet de groei gebracht die we voor ogen hadden, maar het is ook zeker niet negatief geweest.”

Door werk, studie of afnemende gezondheid kalfde het ledenbestand evengoed verder af. Jeugd aantrekken was moeilijk, want een jeugdorkest was er niet. „Bovendien, iedereen vist in dezelfde vijver. Op een gegeven moment was optreden op straat niet meer verantwoord, visueel niet en muzikaal ook niet meer. We zijn er om verguisd dat we daarmee zijn gestopt. We hebben het er lastig door gehad omdat je ook niet meer zo zichtbaar was, maar het heeft ook nieuwe deuren geopend”, aldus Doorn.

Fusie

Een fusie leek uiteindelijk de enige uitweg. Twee jaar is er over gesproken, aan beide kanten lag het gevoelig bij de leden. Bij de fusiepartner waren er uiteindelijk net te weinig voorstemmers en dus werd de stekker uit het proces getrokken. „Dat gaf bij ons een kentering. Schouders eronder, dan gaan we het zelf doen”, herinnert Doorn zich.

Met geleende muzikanten zette De Broederband onder leiding van dirigent Peter Tol in 2015 een Bevrijdingsconcert neer dat lovende kritieken opleverde. „Het was het eerste concert volgens ons nieuwe concept: een totaalbeleving bieden”, zegt Jessica van Dijk. „Met muziek, geluid, licht, beeld en solisten. Aan de hand van dat concert hebben we nieuwe leden gekregen. Uiteindelijk is dat ons unique selling point geworden: muziek met emotie, totaalbeleving en niet meer op straat spelen.”

Oudere muzikant

Hiermee richt De Broederband zich voornamelijk op de ‘oudere’ muzikant, pakweg tussen midden dertig en eind zeventig. Er is weer een jeugdensemble, maar het leeftijdsverschil met de muzikanten is momenteel te groot voor een soepele overgang naar het orkest. „Ze vinden er nu nog geen leeftijdsgenoten”, zegt Van Dijk. „En ze gaan mogelijk eerst nog studeren, of sporten. Maar ooit komen ze waarschijnlijk terug. Dat is onze investering in de toekomst.”

De toekomst zien ze bij De Broederband met vertrouwen tegemoet. De grootste zorg nu is dat het orkest de afgelopen jaren enorm steeg in niveau. „Voor nieuwkomers is instappen niet zo makkelijk, hebben we gemerkt. Daarom moeten we nu energie steken in een opleidingsplan, met coaching van nieuwe leden door ervaren muzikanten. Dan kunnen we nog verder groeien.”