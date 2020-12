Vuurwerkhal blijft zelfs voor afhalen dicht: gemeente Kampen verbiedt ‘drive thru’

KAART | Systeem van de GGD’en overbelast: extreme vertroebe­ling van cijfers in Noord- en Oost-Gelderland

15 december Het officiële aantal positieve coronatests is vandaag flink afgenomen, maar dat heeft alles te maken met een ict-probleem. Het registratiesysteem van de GGD’en is sinds zondag overbelast waardoor de coronagevallen van vandaag en gisteren niet allemaal zijn binnengekomen bij RIVM. Dat valt ook terug te zien aan de coronacijfers in Oost-Nederland.