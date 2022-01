Vuurwerksterretjes veroorzaken lastig te blussen brand in spouwmuur in Kampen

De eerste melding van de brand in de Maten kwam rond 17.00 uur binnen bij de Kamper brandweer. ,,Het was voor de brandweermannen lastig om er goed bij te komen’’, vertelt Rik Westerbaan, woordvoerder van de veiligheidsregio IJsselland. ,,De enige manier waarop dat kan, is door in de buitenmuur gaten te maken. Met een warmtecamera en een klein cameraatje kun je dat gericht doen.’’

Gasbrander

De brand is volgens Westerbaan ontstaan door vuurwerksterretjes. ,,In veel gevels zitten sleufjes in de muur, voor ventilatie. Vermoedelijk is de brand daar ontstaan. Dit soort branden zien we wel eens vaker, maar eigenlijk alleen in de zomer. Dan gaan mensen met een gasbrander in de weer om onkruid langs de muren weg te branden. In de winter zien we dit niet vaak. De verdere afhandeling ligt bij stichting Salvage en is verzekeringswerk.’’