VVD botst hard met wethouder over woningbouw in IJsselmuiden

,,Vanaf mijn eerste dag als wethouder ben ik hard bezig met woningbouw in IJsselmuiden. Toen ik de map met plannen lichtte, trof ik een lege map aan. Na acht jaar VVD en drie jaar SGP in het college. Een lege map!” sneerde Holtland vooral richting de VVD tijdens de politieke vergadering maandagavond.

Voor VVD en SGP is woningbouw in IJsselmuiden al lange tijd een heikel punt. Alle woningen in nieuwbouwwijk Het Meer zijn vergeven. Voor nieuwe grootschalige projecten zijn meerdere locaties aangewezen. In totaal gaat het om 438 nieuwe woningen in de komende acht jaar. Maar de plannen zijn nog niet concreet en dat baart beide partijen zorgen.

Manege Deltaruiters

De hoop is dat vanaf volgend jaar de eerste woningen gebouwd kunnen worden in een strook die loopt vanaf het Sonnenberchkwartier (manege Deltaruiters), de voormalige scholen Zandberg, Ichthus College en Trekschuit naar Slenke Es. Holtland hoopt de eerste schetsen nog voor de zomer te kunnen presenteren, maar zegt afhankelijk te zijn van de Hersteld Hervormde gemeente.

De kerkelijke gemeente wil een nieuw gebedshuis bouwen in het Sonnenberchkwartier. ,,Ik wil zeker weten of de grond definitief wordt afgenomen. We wachten op antwoord", zegt Holtland over het afronden van de schetsen.

Plan Fuite